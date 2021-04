BBB21: fãs de Arthur arrecadam R$ 5 mil para brother comprar carro

O fandom de Arthur Picoli, do BBB21, está fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para o instrutor de crossfit poder dar entrada em um carro, quando sair do confinamento. Eles já conseguiram arrecadar os 5 mil que pretendiam dar de presente para o capixaba.

“Sim Arthur, você possui fãs! E por isso, sabendo de toda sua história, conhecendo sua humildade, queremos ajudá-lo de alguma forma pós confinamento. A intenção é que você consiga dar entrada no carro que você tanto fala. Ou que consiga ter uma estabilidade financeira até se recolocar no mercado de trabalho. Foi pensado também em utilizar para a cirurgia do ombro. Enfim, só queremos e desejamos o seu melhor. Se você também é fã do crossfiteiro de Conduru, ajude com o que puder para mostrarmos que ele não está sozinho nessa!”, diz a descrição da vaquinha.

