Hegemônicos nas finanças e em campo, Flamengo e Palmeiras concentram parte da riqueza do futebol brasileiro e também as taças disputadas nos últimos anos.

Rivais deste domingo (11), rubro-negros e alviverdes levam para o campo do Mané Garrincha uma rivalidade que só cresce nos últimos anos e que acumula episódios de antagonismo dentro e fora das quatro linhas, com direito a brigas no tribunal e também entre as torcidas.

Leia mais em uol, clique AQUI!