Em outro aceno para 2022, JV diz que boa política trará de volta o orgulho de ser acreano

Depois de acenar para as eleições de 2022, o ex-senador e ex-governador Jorge Viana usou as suas redes sociais nesta sexta-feira (16) para dar mais um recado.

“A boa política trará de volta a esperança e o orgulho de ser acreano”, escreveu o político.

A frase foi postada com uma foto dele segurando uma criança, quando ainda ocupava cargo político no Estado.

À coluna Pimenta no Reino, do ContilNet, Jorge declarou que está à disposição para o próximo pleito, mas aguarda um consenso do Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual faz parte.