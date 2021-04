Esposa de empresário com contrato público milionário ganhou Bolsa Família

Rita chamou a atenção dos investigadores, uma vez que é esposa do dono da Obraplan. Na auditoria, a CGU não publicou nomes das pessoas, mas o Metrópoles confirmou com informações da junta comercial, de documentos pessoais e com a própria família.

Dados do Portal da Transparência indicam que ela recebeu, desde 2013, cerca de R$ 19,3 mil de Bolsa Família – até R$ 259 mensais. Já em relação ao auxílio emergencial – que não foi analisado pela CGU –, foram pagas nove parcelas à mulher, em um total de R$ 4,2 mil.

Ambos os benefícios, no entanto, são destinados a famílias de baixa renda.

Para ter acesso ao Bolsa Família, é necessário ter uma renda per capita de até R$ 178. Já o auxílio emergencial não pode ser pago ao brasileiro que aufira renda familiar mensal per capita acima de meio salário mínimo (hoje, em R$ 550).