A carioca Amanda Lofgren é candidata ao Musa do Brasileirão 2021, representando o time do coração: o Flamengo. A morena de 39 anos também é musa da escola de samba paulistana, Pérola Negra.

“Tenho um laço afetivo com o Flamengo inexplicável, me considero a verdadeira carioca. Meus ídolos do Flamengo são Júnior, Zico e atualmente não posso deixar de falar do Gabigol.”

