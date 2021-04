Ratinho detona Dudu Camargo: “Se eu fosse o Silvio, demitia ele”

Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho , detonou Dudu Camargo na terça-feira (06). O apresentador não achou correto o colega de emissora, enquanto está de férias, criticar seu substituto no “Primeiro Impacto”. Além disso, declarou que se fosse Silvio Santos demitiria Dudu do SBT .

“Vai ficar muito chato isso [o clima nos bastidores]. O cara vai falar uma besteira dessa. Se eu fosse o Silvio [Santos], eu metia um pé na bunda”, disse Ratinho na rádio Massa FM. “Ele esqueceu que só o Silvio que gosta dele”, completou.

O caso de Dudu Camargo

Na última segunda-feira (05), Dudu Camargo participou do “Programa Pânico”, na rádio Jovem Pan, durante o papo o apresentador demonstrou insatisfação com a audiência que seu substituto no “Primeiro Impacto” está conquistando.

“O problema desse negócio de férias nem é o cara puxar o seu tapete, porque eu me garanto com os resultados. Tanto que eu peguei os consolidados de sexta-feira (2), o ‘Primeiro Impacto’ bateu recorde negativo. Há muitos meses não atingia uma média tão baixa como atingiu sexta”, relatou.