Dirigindo um Fusca, Sandra Annenberg é vacinada e bomba nas redes sociais

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua rendendo muitos cliques. Considerado um momento de grande importância, milhares de pessoas estão fazendo questão de deixar registrada a ocasião. E no mundo dos famosos não é diferente. Dentre as celebridades já vacinadas estão a jornalista Glória Maria, Roberto Carlos, Fabio Assunção e Xuxa Meneghel.

Na manhã desta quinta-feira (24), outra personalidade da TV foi vacinada. Trata-se de Sandra Annenberg. A jornalista e apresentadora do Globo Repórter recebeu a primeira dose da vacina. Porém, o que mais chamou atenção foi a forma com que a ex-apresentadora do Jornal Hoje chegou ao local de vacinação.

A bordo de um simpático Fusca, Sandra recebeu as instruções do profissional da saúde, conferiu o conteúdo da seringa e, por fim, foi vacinada. Bastante emocionada com a ocasião, a apresentadora disse: “Aaaaai, que felicidade”. Com a voz embargada de tanta emoção, ela finalizou agradecendo: “Muito Obrigada”.

O vídeo, bastante repercutido nas redes sociais, foi divulgado pela própria Sandra Annenberg em seu perfil no Instagram. Junto ao vídeo, a apresentadora postou uma foto, também do momento especial, e o seguinte texto:

“Vcs vão ouvir um ‘Aiiii’… foi de emoção. Fiquei muuuuito emocionada! Uma mistura de sentimentos… Senti alívio. Senti dor por todos os q não tiveram a chance de ser vacinados. Senti raiva pela vacina não ter chegado antes. Senti medo por quem ainda não se vacinou“, escreveu.

“Senti admiração por todos q trabalham na frente dessa batalha, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Senti orgulho do SUS. Senti apreço ainda maior pela ciência. Senti amor pela vida de todos! Senti tanto… Q venha a segunda dose e enquanto todos não estiverem vacinados, ninguém estará seguro. Até lá, continuamos de máscara, com distanciamento, álcool gel e sem abraços”, completou.

Além de Sandra Annenberg, outra celebridade viveu esse momento marcante nesta quinta-feira (24). A chef de cozinha Paola Carosella também recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A ex-jurada do “Masterchef Brasil” registrou o momento o divulgou nas redes sociais. Vestindo uma camisa preta com os dizeres “Defenda o SUS! Viva a ciência! E a terra é redonda!”, Paola ainda brincou dizendo: “Ai, que dor ótima!”. Ao receber a vacina, a chef chorou e gritou: “Viva o SUS”.

