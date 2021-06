Dj Alok resgata clique com o líder Joaquim Yawanawá em suas redes; confira na coluna

OLHA PRO CÉU, MEU AMOR

Foi no domingo, 20, em ritmo de arraial, os festejos da idade nova da amiga-comadre, Nilde Paiva. Comidas típicas, muito forró e brincadeiras foram a tônica. Parabéns!

VIVAS



Vivas, muitos vivas à Sandra Ruiz, que aniversaria amanhã, 25. Em família comemora a data em família, ganhando todos os mimos, em especial do maridão Edmilson Júnior e dos filhos Natália e Henrique.

CAMINHOS DO IFAC

Nesta segunda, 21, em live comemorativa de comemoração ao aniversário de 11 anos, o Instituto Federal do Acre-Ifac lançou a revista “Caminhos do Ifac”.

*Durante essa semana serão realizadas publicações nos canais oficiais da instituição (redes sociais e site), como também serão realizadas rodas de conversa nas áreas de Assistência Estudantil e sobre o trabalho dos servidores junto à Educação.

QUASAR ICE

Mais uma fragrância que O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil acaba de lançar de sua reconhecida linha Quasar, o Quasar Ice.

*O lançamento traz o clima das montanhas de um dos países mais frios do mundo, a Islândia, que também é conhecido por ter o ar mais puro da Terra. Esse cenário gelado e desafiador é a inspiração para Quasar Ice, porque também representa superação e recompensa, as principais características da personalidade dos fãs da marca.

FACE CLEAN

Mudança de vida, com mais saúde, mais magra, sem celulite, gordura localizada e flacidez. Tenha acesso a tudo isso e muito mais com os tratamentos da Nova Face Clean. Vá conferir e faça sua avaliação, agendando pelos ns. 3227-7470 e 98412-7676. Sua vida e seu corpo vão mudar!

Click da aniversariante Mariana Carvalho, ladeada pelas amigas Carol Duck, Roberta Lima e Marina Monteiro, que no domingo, 20, foram em sua maison lhe levar felicitações.

ÁLBUM



Click’s do Dj e produtor musical Alok com o líder Joaquim Yawanawá com quem faz uma imersão nas raízes indígenas para a produção do 1º álbum de sua carreira.

LA MODA VEGAN

Os dez itens que compõem a linha La Moda Vegan da Truss, disponíveis pela distribuidora Jorge Cosméticos, já é sucesso entre os acreanos.

*Uma linha 100% vegana com fragrâncias nobres, ativos hi-tech, prebióticos, óleo de rosa Phoenix, uma linha perfeita que “supera expectativas e recria valores: saúde capilar! Palavra de ordem.”

LA MODA VEGAN

E, o La Moda Vegan disponível na Jorge Cosméticos, já chegou com promoção. Na compra de três itens La Moda, você ganha o finalizador “Uso Obrigatório”. Show de bola!

Programa em família, reunindo as crianças ao ar livre em formato piquenique no parque, foi a proposta das irmãs Mardhia e Rafaela El-Shawa com a matriarca Raimundinha, no último domingo.

PRÊMIO CIEE

Mais um reconhecimento no cenário nacional para o MPAC. O Programa de Estágio do MPAC instituído em fevereiro de 2020 pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, foi o vencedor do 12º “Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio”, na categoria “Serviço Público”.

*Ao todo, 59 estudantes das áreas de direito, psicologia, sistemas da informação, administração, publicidade e propaganda, engenharia civil, jornalismo, arquitetura, serviço social já passaram pelo MPAC através do programa.

*A premiação do 12ª edição do prêmio foi realizada em formato virtual de Webinar e transmitida pelo canal do CIEE no Youtube, sob a apresentação do jornalista Carlos Nascimento.