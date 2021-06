Enem 2021: Instituto abre inscrições gratuitas para curso preparatório

O Instituto Eurofarma abriu inscrições para o curso “De Olho no Enem”, que será aplicado tanto a distância quando presencial. A oportunidade é voltada para a preparação dos alunos para o Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio).

A edição deste ano do cursinho disponibiliza 500 vagas gratuitas, que estarão liberadas para iniciar no 2º semestre 2021.

Além do “De Olho no Enem”, o mesmo instituto oferece o curso “Preparatório para Etec”, para ajudar aqueles que visam ingressar em uma das escolas técnicas do Estado de São Paulo

Lembrando que a entidade dispõe, ao todo, de sete cursos em sua grade. Há opções para estudantes da rede pública de todas as idades.

Os cursos presenciais acontecem nas unidades Interlagos e Itapevi, localizadas na cidade de São Paulo. Já na modalidade online, alunos de todo o Brasil podem participar.

Os interessados podem se inscrever diretamente na página do instituto até o dia 30 de junho.

Programas do Instituto Eurofarma

Fundado em 2006, o Instituto Eurofarma busca aprimorar os resultados dos investimentos sociais da Eurofarma em três principais áreas: Formação de Jovens e Adultos, Educação Complementar e Educação Ambiental.

As iniciativas desenvolvidas sempre visam à inclusão socioeconômica e ao desenvolvimento sustentável, por meio da educação.

Os projetos são de gestão própria, contam com parcerias de cunho pedagógico e têm como objetivo a autonomia e o protagonismo dos participantes.

Agora, a entidade possui seus próprios canais nas redes sociais, para que pais e alunos possam acompanhar nossas novidades de forma ainda mais dinâmica.

De acordo com o Instituto Eurofarma, os futuros alunos devem acompanhar os canais nas redes sociais para saber sobre informações acerca das inscrições das próximas turmas, assim como lançamento de novos cursos.