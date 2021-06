Vídeo: Entrega de máquinas pelo governo é marcada por protesto de agricultores liderados por Mazinho

A cerimônia de entrega de cerca de 90 máquinas pesadas pelo governo do estado na manhã desta segunda-feira (28), no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, foi marcada por protesto de agricultores. Eles vieram de Sena Madureira com placas pedindo que o governador Gladson Cameli (Progressistas) não retire o maquinário do município.

Segundo informações, o grupo de manifestantes é ligado ao prefeito da cidade, Mazinho Serafim (MDB), desafeto político do governador. Em seu discurso, o governador disse que não adianta os adversários fazerem “politicagem” em cima da entrega das máquinas e que ele vai até Sena não só com o maquinário, mas também com quilômetros de ramais entregues.

Os veículos entregues irão compor a operação Ramais do Acre 2021. São quatro escavadeiras hidráulicas, 18 motoniveladoras, 18 pás carregadeiras, 18 retroescavadeiras, oito tratores de esteira, 18 caminhões basculantes, dois cavalos mecânicos, dois semirreboques basculantes e dois semirreboques com dois eixos.

O maquinário irá compor a frota do Deracre na recuperação e pavimentação de ramais e áreas urbanas, além de auxiliar nas intervenções em pontes e rodovias estaduais, informou o governo.

“Toda essa frota, se somará aos antigos maquinários do Estado, e atuarão em formato de mutirões em todas as regionais do Acre”, explicou o diretor do Deracre, Petrônio Antunes.

Várias autoridades locais participaram da cerimônia, entre eles deputados federais e estaduais, vereadores, senadores e representantes da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).