Nego do Borel divulga foto íntima na privada e é detonado na internet

Além dela, o pai da garota, Alex Alves Gomes, também foi indiciado por suspeita de maus-tratos.

A informação foi divulgada pelo Bom Dia Rio, da Globo, que teve acesso a um relatório da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) que detalha a investigação. A mãe do funkeiro nega as agressões.

De acordo com a reportagem, as supostas agressões foram registradas pela mãe biológica na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, no Centro do Rio, no dia 24 de maio.

O documento da Dcav declara que utilizou para o indiciamento os depoimentos tomados até então e apresenta o laudo do corpo de delito feito na criança. “Fez constar o perito que a menina seria vítima de diversas agressões com arranhões, chineladas e tapas, praticadas por diversas vezes, e que a última agressão teria ocorrido no dia 17”, afirma a Dcav.

O perito apontou “duas escoriações lineares de dimensões castanhas médias localizadas nas regiões escapular esquerda e antebraço esquerdo” praticadas por ação contundente.

Em depoimento, a criança disse que a madrasta “errou o xampu”, atingindo-lhe os olhos, e que as agressões “ocorrem com chinelo e com a mão”. Segundo a menina, na frente de Alex, Roseli fingiria gostar dela.

A vítima também declarou que a madrasta teria dito para não contar sobre as agressões ao pai. A garota, no entanto, relatou que contou sobre as agressões para a mãe, que reclamou com o ex.

“Em razão disso, ao retornar, Alex teria batido de chinelo na menor e a colocado de castigo, inclusive sendo obrigada a ficar em posições, de pé, e de joelhos, no cumprimento do castigo”, declara o relatório divulgado pelo G1.

Em sua defesa, Roseli Gomes afirmou que vive com a enteada desde pequena e que a trata como uma filha. A madrasta negou também ter agredido a menor ou praticado maus-tratos, mas narrou um episódio onde, “em razão da negativa da criança de entrar no chuveiro, teria desferido um tapa nas nádegas”.

“Quanto às lesões constatadas na menor, afirmou desconhecer sua origem e negou ter sido a autora”, completa o relatório.

