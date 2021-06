Viúva de MC Kevin cobra valor astronômico por publicidade no Instagram

O EM OFF recebeu com exclusividade na noite dessa quinta-feira (10), a informação do valor cobrado por publicidades no Instagram pela viúva de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra.

Nas imagens de uma apresentação em Mídia Kit, é possível ver que a influencer chega a cobrar R$ 75 mil por plano de divulgação de publicidade em seu perfil na plataforma.

A apresentação comercial feita pela viúva do funkeiro detalhou ainda algumas informações que podem ser atrativas para as marcas que se interessarem a anunciar no perfil oficial de Deolane no Instagram como, por exemplo, seu engajamento, alcance, público alvo e número de curtidas alcançadas em suas publicações.

Os planos de publicidade para marcas variam de R$ 25 mil (com divulgação de três stories marcando o @ da empresa), R$ 50 mil (com divulgação de três stories marcando o @ da empresa mais post no feed por 15 dias) e R$ 75 mil (com divulgação de três stories marcando o @ da empresa mais post no feed por 30 dias e mais três menções nos stories em um período de 30 dias).

Deolane Bezerra ganhou notoriedade no mês de maio após a morte trágica de seu marido MC Kevin.

Ele caiu da sacada de um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio no dia 16 de maio. Na ocasião, o cantor de funk traía Deolane com uma acompanhante de luxo.