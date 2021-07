A incrível transformação de um cão que foi acolhido num abrigo; vídeo

Um cão da raça Shih Tzu, com 11 anos, chegou às ‘mãos’ do KC Pet Project, no Kansas City, EUA, com o pelo num estado que os profissionais deste abrigo para animais não viam há muito tempo.

Simon, assim foi apelidado este cão, recebeu os cuidados da equipe veterinária do abrigo, que precisou de mais de duas horas para o tosar.

Antes de ser tosado, Simon pesava 10 quilos, mas três quilos deste peso eram de pelo que estava emaranhado.

“Nunca sabemos em que estado eles estarão depois de tosados e, surpreendentemente, a sua pele está em boas condições”, refere o KC Pet Project na página oficial do YouTube.

Magrinho e coberto de pulgas, Simon vai necessitar de uma cirurgia dentária em breve, mas, para já, está recebendo os cuidados dos profissionais do abrigo até as suas feridas cicatrizarem.