Concurso Depen 2020: banca confirma datas do TAF em agosto

O Departamento de Penitenciário Nacional e o Cebraspe confirmaram as datas do TAF do concurso Depen 2020. Os exames ocorrerão nos dias 7 e 8 de agosto, sábado e domingo, respectivamente.

As datas foram confirmadas nesta quinta-feira, 22, pela banca, em documento assinado pelo diretor-geral substituto do Depen, Josélio Azevedo.

O Cebraspe também divulgou as justificativas de alteração de gabaritos da prova discursiva.

Como será o TAF do concurso Depen?

O exame de aptidão física terá caráter eliminatório e será de responsabilidade do Cebraspe, o organizador, com o apoio do Depen. A etapa é obrigatória para ambos os cargos, seja o agente ou especialista.

Quem vai participar? Serão convocados para o exame de aptidão física todos os candidatos aprovados na prova discursiva. Os demais já serão considerados eliminados.

Quais serão os exames? Os concorrentes a especialista realizarão os testes de flexão abdominal e de corrida de 12 minutos. Já os concorrentes ao agente realizarão testes de barra fixa, flexão abdominal, impulsão horizontal e corrida de 12 minutos.

Os testes serão aplicados de forma sequencial, todos de realização obrigatória, independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles, observando-se a ordem e com intervalo mínimo de cinco minutos entre cada teste.

Concurso Depen aplicou provas em junho

As provas escritas do concurso Depen, sendo elas objetiva e discurvia, foram aplicadas em 27 de junho. O resultado da primeira foi divulgado recentemente pela banca.

Na objetiva, os concorrentes ao cargo de agente federal de execução penal responderam 30 questões de Conhecimentos Básicos, 50 de Conhecimentos Específicos e 40 de Conhecimentos Complementares.

Já o cargo de especialista cobrou 40 perguntas de Conhecimentos Básicos, 50 de Conhecimentos Específicos e 30 de Conhecimentos Complementares.

O concurso do Depen registrou mais de 50% de faltosos nas duas carreiras. O maior número de candidatos ausentes nas provas foi na função de especialista federal em assistência à execução penal.

Neste caso, a banca Cebraspe confirmou à Folha Dirigida que 66,25% dos inscritos faltaram. Já o cargo de agente teve 56,46% de candidatos ausentes.

Sobre o concurso Depen 2020

Ao todo, o concurso do depen seleciona para 309 vagas. Destas, são 294 para agente, que tem como requisitos o nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior.

As outras 15 oportunidades são para o cargo de especialista de execução penal. As vagas estão distribuídas por diferentes especialidades de nível superior.

O concurso do Depen precisou ser suspenso devido ao cenário da pandemia, na época.