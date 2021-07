Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo vira cantora e grava CD

Dea Lúcia, mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, vai presentar os fãs do artista com uma novidade.

O cantor e compositor Zé Ricardo, divulgou um spoiler do que vem por aí. Por meio do Instagram, o famoso postou uma foto ao lado de Dea e Juliana, irmã do comediante.

Zé Ricardo postou um vídeo contando a novidade e fazendo mistério nas redes sociais:

“Paulo Gustavo amava colocar Dea Lúcia pra cantar. Ele sempre foi fã demais dela. Hoje, Ju, eu e Mauricio Piassarollo nos emocionamos vendo ela cantar”.

O cantor então revelou o segredo ao lado de Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo na legenda: “Vamos fazer um CD com a Dea! Pra celebrar vida e arte. Pra celebrar a amizade. Pra lembrar do Paulo e de todo amor que ele nos deixou de legado!”.

No vídeo ele aparece no estúdio acompanhado de Dea e sua filha, mostrando os bastidores da gravação:

“Olha quem está aqui hoje no meu estúdio, passou aqui a tarde comigo , com a Juju e com o Mauricio. Passamos a tarde trabalhando, cantando e estamos fazendo um trabalho lindo. Vai ser maravilhoso! Daqui a pouco tem música pra vocês”.

Dea Lúcia aparece bastante emotiva e concorda que o trabalho vai ser maravilhoso: “Com certeza. Obrigado Zé, obrigado Mauricio! Vocês são maravilhosos, tá? Eu também amo vocês”. Mônica Martelli, Kell Smith, Casuarina, Heloisa Périssé e Ingrid Guimarães comentaram no registro contentes com a surpresa.

Thalita Rebouças, escritora e apresentadora, deixou uma homenagem para Déa Lúcia e o produtor que está gravando com a mãe de Paulo Gustavo: “Amo você. Amo vocês. Amo seu comprometimento com a arte e com a arte de ser feliz. Um abraço muito apertado em vocês”.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítima de Covid-19. O humorista foi internado no dia 13 de março e intubado no dia 21.

O pulmão do ator foi infectado por uma bactéria e o ator precisou usar o pulmão artificial.

Mesmo apresentando melhoras, após um tempo Paulo piorou e a equipe médica revelou que o quadro era irreversível.

O ator e humorista Paulo Gustavo deixou o marido Thales Breta, com quem estava casado há cerca de 7 anos e os dois filhos, Gael e Romeu.

O casal conseguiu duas barrigas de aluguel e as crianças nasceram em agosto de 2019, nos Estados Unidos.