Em Rodrigues Alves, Sesacre leva atendimentos médicos e laboratoriais à Comunidade Luzeiro

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), por meio da Coordenação Regional de Saúde do Juruá-Tarauacá-Envira, em parceria com o Município de Rodrigues Alves, ofereceu na última segunda-feira, 26, em comemoração ao aniversário da cidade, vários atendimentos na área de saúde para a população da Comunidade Luzeiro, distante dez quilômetros da zona urbana.

Durante o evento, a coordenação disponibilizou atendimentos em enfermagem, clínica geral, imunologia, hemograma, bioquímica e eletrocardiograma, além de exames laboratoriais.

O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, agradeceu o apoio que tem recebido da Coordenação de Saúde do Juruá em todas ações realizadas pela prefeitura.

“Só tenho que agradecer esse grande apoio da Sesacre, que está sempre disposta a nos ajudar no que for possível para levar um melhor atendimento à população de Rodrigues Alves, principalmente nas comunidades do interior”, disse o prefeito.

O secretario municipal de Rodrigues Alves, Everton da Silva Farias, também elogiou o apoio recebido da Coordenação de Saúde do Juruá, principalmente nos atendimentos nas comunidades, e na própria Unidade Mista de Saúde do Estado, que não nega atendimento à população, mesmo quando se trata de atendimentos da rede básica de saúde.

“Na verdade a saúde é um sistema único, e por isso temos que trabalhar em parceria com o Estado para poder dar um melhor atendimento a todos que precisam. Agradeço muito à Sesacre por este apoio que recebemos sempre que solicitamos”, afirmou.