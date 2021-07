Esposa de Pyong abre o jogo sobre traição: ‘Sei de tudo que aconteceu’

A influenciadora digital Sammy Lee abriu o jogo e falou sobre as recentes polêmicas envolvendo a suposta traição do seu marido, o mágico Pyong Lee. De acordo com colunista Leo Dias, do Metrópoles, o mágico e empresário teria pulado a cerca, durante sua participação no reality Ilha Record.

De acordo com a publicação, o empresário que estava confinado para participar da edição do reality de sobrevivência apresentado por Sabrina Sato teria traído sua esposa com Antonela, ex-BBB4, também confinada no programa na época das gravações.

Segundo fontes do jornalista, os dois participantes do ‘Ilha’ ainda teriam se encontrado fora do confinamento. Em uma pousada em Paraty, enquanto a esposa de Pyong, Sammy Lee estava hospedada em um outro hotel na mesma cidade que aconteciam as gravações.

Por stories em seu perfil no Instagram, Sammy Lee revelou que já sabe de “tudo que aconteceu” e atribuiu o episódio com o pai do seu filho Jake de “tentação do diabo”:

“Por nos amar, Deus nos deu liberdade, o livre arbítrio. E mesmo amando muito a Deus, ainda sim fazemos escolhas erradas, pois somos humanos, pecadores“, em seguida, a influencer digital falou que já sabia de tudo e que Pyong Lee resistiu as tentações:

“Nosso ego é uma coisa doida, e nosso corpo animal é bem difícil de dominar. Por isso eu digo que o humano deve ser treinado como se fosse animal. Com constância e dedicação, aprende. Eu já sei de tudo que aconteceu, e apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir ainda mais”, disse a mãe de Jake.

E continuou: “Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações do diabo, ou vocês acham que eu também não cometo erros?”.