Filho de Arlindo Cruz canta para o pai e emociona com homenagem após AVC hemorrágico: “A dor que me visita”

Pra quem não sabe, Arlindo Cruz, que tem 62 anos de idade, está se recuperando em casa após ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, em 2017. Devido as graves sequelas, o cantor ficou meses internado no hospital e agora está sob os cuidados da família.

Arlindinho então surpreendeu ao surgir cantando a música ‘A Dor que Me Visita’, da cantora Alcione. Em seu perfil oficial no Instagram, ele fez questão de compartilhar com os seus seguidores o momento especial entre pai e filho.

