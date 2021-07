Galvez e Náuas ficam no empate sem gols na estreia do estadual

Num jogo brigado e com poucas chances de gols, as equipes do Imperador Galvez e Náuas não passaram de um empate sem gols na estreia do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021.

O duelo ocorreu na tarde e noite desta quarta-feira (7) no gramado do estádio Florestão.

Classificação

Com o empate da estreia diante do Cacique do Juruá, o Imperador Galvez divide com o próprio Náuas a vice-liderança do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021. Os dois times somam um ponto ganho, dois a menos que o líder Atlético Acreano.

Próximos jogos

O Imperador Galvez retorna a campo na próxima quarta-feira (14) para encarar o Humaitá. O duelo será disputado no estádio Arena da Floresta, às 19h.

No entanto, antes, o campeão acreano recebe neste domingo (11), às 15h, no estádio Florestão, o São Raimundo/RR, pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

Já o Náuas ganha uma boa folga na tabela de jogos e o próximo compromisso do clube ocorre somente dia 21 de julho, às 17h, contra o Atlético Acreano.

Jogo

Imperador Galvez e Náuas fizeram um primeiro tempo bem burocrático e com poucas oportunidades de gols criadas. O time imperialista, apesar do controle do jogo, enfrenta muitas dificuldades para entrar na defesa do Cacique.

A melhor oportunidade de gols da primeira parte do jogo saiu de uma jogada aérea do Galvez. O volante Weverton testou e a bola no primeiro pau e o goleiro Grego mandou para escanteio.

Náuas perde pênalti

Na segunda parte do jogo, o Galvez tentou pressionar o gol do Cacique, mas o técnico Zacarias Lopes fechou bem “casinha” do Cacique e ainda buscava surpreender o campeão acreano no contragolpe.

Com o meio-campo e ataque do Imperador em noite pra lá ruim, o Náuas que quase deixou o estádio com três pontos na bagagem. Aos 42 minutos, Naldo foi derrubado por Matheus na área do Galvez. O árbitro Antônio Marivaldo marcou pênalti. Euller cobrou no canto direito do goleiro Wadson, esse espalmando a cobrança para a linha de fundo.