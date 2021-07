Galvez vence a primeira no estadual e entra no G-4

O Galvez segue embalado ao comando do técnico Célio Ivan. Na tarde e noite fria desta quarta-feira (28), na Arena da Floresta, o time imperialista conseguiu encaixar uma vitória maiúscula diante do Plácido de Castro por 4 a 1, a primeira do clube na disputa do Campeonato Acreano-2021.

Matheus Nego, ainda no início do primeiro tempo, abriu o caminho da boa vitória do campeão acreano diante do Tigre do Abunã.

Na etapa complementar de partida, o atacante Alesson marcou duas vezes, mas antes disso, o zagueiro João Marcus, no jogo aéreo, já havia marcado o segundo gol do Imperador. O Tigre do Abunã descontou com Juan.

Como fica

Com o trinfo o Imperador Galvez subiu na tabela de classificação, assumindo assim, a quarta posição, com quatro pontos ganhos, mesma pontuação do Humaitá e Náuas, quinto e sextos colocados, respectivamente. O Plácido de Castro, por sua vez, amargou o terceiro jogo sem vitória e caiu para o oitavo e penúltimo lugar com um ponto.

Próximos jogos

O Imperador agora vira a chave e mira a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado (31), no estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista-RR, o campeão acreano mede forças contra o Raimundo-RR, pela nona rodada do grupo 1.

Já pelo estadual, o Imperador ganha uma folga na tabela e retorna a campo somente dia 11 de agosto, às 17h (do Acre), na Arena da Floresta, para encarar o Andirá.

Por outro lado, o Plácido de Castro não tem muito tempo para respirar e retorna a campo neste sábado para enfrentar o Humaitá, pela quarta rodada do primeiro turno do Acreano. A partida será na Arena da Floresta, às 17h.