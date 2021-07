Homem ganha direito a benefício do INSS por ser corno mais de 800 vezes

A notícia surgiu em diversos sites e blogs na segunda semana de maio de 2018 e afirma que um paraense chamado Amarildo Ferreira Cavalcante ganhou o direito de receber o Auxílio-doença do INSS por ser “corno”!

A reportagem afirma que Amarildo teria dito que sua mulher já lhe traiu mais de 800 vezes, e que a sua vida de corno tem lhe feito passar por situação de humilhação e constrangimento no trabalho.

O homem, segundo que diz na notícia, não consegue mais trabalhar, visto que é motivo de piada e por isso não consegue sair de casa e nem conviver em sociedade…

O valor total liberado pelo INSS foi de R$ 1229,00 por mês, durante tempo indeterminado!

Será que isso é verdade?

Uma busca pelo nome do suposto beneficiário e não tivemos nenhum resultado, exceto em alguns sites que apenas copiaram o mesmo texto dessa “notícia”.

E por falar em copiar, os sites que postaram essa história citam como fonte uma publicação feita no site GShowPlay, já conhecido aqui no E-farsas por espalhar inúmeras fake news pela web.

O site GShowPlay ainda mostra um “documento” que atesta a veracidade dos fatos. No entanto, como podemos ver na imagem, não há o Número de Benefício ou do Requerimento, dados importantes para que alguém possa averiguar no site do Governo:

As fotos usadas na “notícia”

O autor dessa fake news juntou as fotos de um homem e de uma mulher em situações diferentes para dar a entender que eles seriam os protagonistas dessa notícia. No entanto, a foto do homem foi tirada desse vídeo de 2011, de um homem preso pelo roubo de uma moto:

Já a foto da mulher foi tirada de outro vídeo, publicado em 2014:

Conclusão

Um órgão público não iria expedir um documento com termos chulos como “corno”! Além disso, o caso surgiu em um site conhecido por disseminar notícias falsas e não há nenhuma prova de que isso tenha ocorrido de verdade!