Humaitá busca surpreender o Galvez na estreia do estadual

Sem vencer há dois jogos, um deles pela disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o Galvez tem compromisso agendado para essa quarta-feira (14), às 19h, no estádio Florestão, diante do Humaitá, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Acreano-2021.

O Imperador estreou no estadual com um empate sem gols contra o Náuas. A partida diante do Tourão do Humaitá é considerada de risco, isso justificado pelo investimento que o adversário fez para a temporada.

O técnico imperialista Paulo Roberto Oliveira para o compromisso não poderá contar com o meia Geovani Silva.

O atleta sofreu um problema muscular na posterior da perna direita, ficando assim fora da equipe para os jogos contra Humaitá e Ypiranga-AP.

Figura de destaque nos dois últimos jogos do Imperador Galvez, o goleiro Wadson explica que o momento é de corrigir os erros e virar a chave na busca de o clube conquistar a primeira vitória na disputa do Campeonato Acreano-2021.

“Precisamos reagir para voltarmos a conquistar importantes resultados nesta temporada”, disse o paredão Wadson.

Polaco regularizado no BID

Por outro lado, o Tourão do Humaitá chega para a competição mirando as primeiras posições na tabela de classificação.

O técnico Marcio Parreiras para a temporada contará com jogadores conhecidos do torcedor acreano.

O meia Polaco teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e reforça o Tourão, assim como os zagueiros Diego e Douglas, além do volante Marquinhos, todos com passagem pelo Atlético Acreano.

Os últimos ajustes do Tourão do Humaitá foram realizados na manhã dessa terça-feira (13), no estádio Florestão.

O técnico Márcio Parreiras comandou um trabalho de bolas paradas para ajustar o posicionamento em jogadas ofensivas e defensivas da equipe.

O experiente atacante Kariri, uma das apostas do Tourão para a temporada, acredita que o jogo será difícil, principalmente pela ausência de ritmo de jogo da equipe porto-acrense.

No entanto, o atacante acredita que o Humaitá possa se superar em campo e conseguir um resultado importante diante do Galvez nesta quarta-feira (14).

Arbitragem

O confronto entre Galvez e Humaitá pela segunda rodada do Campeonato Acreano-2021 terá no apito o árbitro Fábio Santos de Santana, assistido por Fabio Nascimento e Verônica Severino. Djailton Santos será o quarto árbitro.