Leilão da Justiça Estadual tem terrenos no Acre a partir de R$ 15 mil; veja oportunidades

O cronograma de leilões judiciais se inicia no próximo dia 2, às 16h, com os 15 itens disponibilizados pela 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul. O evento ocorrerá na modalidade eletrônica e já é possível enviar lances. Há nove terrenos, a partir de R$ 15 mil, cada – os valores são parceláveis com entrada e o restante até 30 meses – também uma casa, um galpão e um complexo industrial.

No dia 4, encerra-se a possibilidade de arrematar cinco terrenos e dois galpões oferecidos pela Vara Cível de Sena Madureira. Até o dia 6, segue em venda pública um sítio localizado dentro do núcleo colonial de um seringal ou um galpão com escritório, em Epitaciolândia.

Já o lote proveniente da Vara Cível de Brasileia reofertará uma máquina de montar pneus, máquina de balanceamento, rampa de alinhamento, máquina de alinhamento digital computadorizada e um terreno.

Os dois últimos leilões ocorrem dia 26 e dia 30. O primeiro tem uma camionete, proveniente da 1ª Vara de Fazenda Pública de Rio Branco e o segundo, um terreno no bairro Placas do município de Brasileia.

Para participar é necessário realizar um cadastro prévio no site da leiloeira e cabe ao comprador verificar a condição do bem e se há ônus vinculados, antes de concluir a compra.