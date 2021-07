Mulher tenta apagar tocha olímpica com pistola d’água; veja vídeo

Kayoko Takahashi, de 53 anos, foi presa após tentar apagar a tocha olímpica com uma pistola d’água durante a passagem do símbolo pela cidade de Mito, na província de Ibaraki, a cerca de 100 quilômetros de Tóquio. O momento foi capturado pelo parceiro da mulher, o jovem Hotori Amano, de 17 anos.

No vídeo, é possível ver Takahashi esperando com uma pistola d’água enquanto o atleta que carregava a tocha de aproximava. Ela esguichou o líquido em direção ao fogo, enquanto gritava: “Apague a chama da tocha! Sou contra as Olimpíadas de Tóquio!”.

A mulher foi detida e, segundo a imprensa japonesa, admitiu as acusações.

