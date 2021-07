Professora conhecida como ‘tia Ray’ morre em colisão frontal de carros na BR-364

Uma professora morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre carros na BR-364, em Candeias do Jamari (RO), durante a tarde de domingo (25). A vítima fatal do acidente foi identificada como Raimunda Pereira, conhecida como ‘tia Ray’.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a professora estava em um Gol (sentido Cuiabá) e o outro veículo, um Vectra, seguia na pista contrária (sentido Porto Velho).

A PRF diz que, em determinado momento, ambos os veículos ficaram na mesma faixa de rolamento durante uma ultrapassagem e, com fim de evitar uma batida, os dois motoristas se direcionaram ao acostamento da pista, porém ainda acabaram colidindo frontalmente.

Após o impacto, um incêndio se iniciou no carro Vectra e outros condutores que passavam pela BR-364 conseguiram retirar a professora do Gol, a fim de evitar outro incêndio.

A educadora Raimunda Pereira foi levada a uma unidade de saúde, mas, devido aos ferimentos, acabou não resistindo. Outras três pessoas, parentes de Raimunda, ficaram feridas no acidente e foram socorridas com ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu o acidente, a professora teve três paradas cardíacas no hospital e por isso não resistiu. O esposo da educadora segue internado no João Paulo II, em Porto Velho.

Já o motorista do Gol, que era sobrinho do casal, foi atendido e liberado. Uma criança que estava no carro quebrou a perna e foi transferida para o hospital Cosme Damião.

Segundo a PRF, o motorista do Vectra que teria provocado o acidente ao ultrapassar fugiu do local.

Homenagens

O Colégio Classe A, onde a professora tia Ray trabalhava, divulgou nota de pesar e suspendeu as aulas da unidade nesta segunda-feira (26) em Porto Velho.

“Profissional exemplar que, com muita dedicação, contribuiu para a formação de nossos Ferinhas da Educação Infantil, na Unidade Eletronorte. Tia Ray parte deixando saudades em todos que tiveram o prazer de compartilhar sua vida com ela.

Prestamos nossa solidariedade a toda família e amigos, desejando muita força para atravessar este triste momento.”