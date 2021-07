Tráfico de drogas no Acre aumentou quase 20% em um ano, aponta levantamento

Em um ano, o Acre registrou um aumento de quase 20% nos casos de tráfico de drogas, de acordo com os dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Cerca de 177 notificações foram feitas em 2019. Já em 2020, o número chegou a 211.

Sobre posse e uso de entorpecentes, o Estado não informou a quantidade nos dois períodos.

São Paulo lidera o ranking, com 47.483 casos de tráfico em 2019, e 41.560 em 2020. Para posse e uso, 18.336 pessoas foram autuadas no primeiro período, e outras 13.676 no segundo.