Acreana é surpreendida na sua festa de aniversário com pedido de casamento e emociona convidados; confira

NÍVER

Tudo lindo e de com gosto assim foi o aniversário da administradora, Mirla Sales na última sexta – feira (13) no Restaurante Pão de Queijo. Além da festa ser super animada como a aniversariante ainda teve um momento todo especial, Mirla foi pedida em casamento por seu namorado, agora noivo Emerson Pontes. A emoção contagiou todos os convidados.

Confira alguns flashes pelas lentes de Michel Wirlle.

SURPRESA ROBERTHA

No sábado (14) o dia foi da jornalista e colunista Social, Robertha Moura que ganhou festa surpresa na Donn Bigode. Festa animada e prestigiada por familiares e amigos.

CILIOS

A Fran sobrancelhas trouxe para suas clientes uma nova técnica para ter os cílios alongados. O alinhamento de cílios naturais, não usa cola, não danifica os fios, não usa os fios artificiais, não arde os produtos nos olhos, após 24h pode ser usado rímel, molhar, usar maquiagem, tem duração de aproximadamente 45 dias, só não pode tomar banho de piscina e mar.

Contato: 99222-1344

GLAMOUR

No glamour desta semana a professora de dança do ventre, Júlia Arantes em um belo em saio nas praias de Fortaleza.

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Hidratação + Escova por R$50,00

Quarta-feira, manicure e pedicure por R$40,00

Contato: 99900-2149

DICA: Confira 6 dicas para você se vestir bem

A primeira coisa é você ter consciência do seu corpo, saber com clareza seus pontos fortes e o que quer disfarçar, para saber o que valorizar na hora de se vestir.

– Mulheres baixinhas, devem investir em roupas bem ajustadas e que ressaltem as linhas do corpo.

– As que estão acima do peso, precisam valorizar o colo, marcar a cintura e usar peças do tamanho correto.

– Quem tem quadril largo, deve apostar em blusas e acessórios que ressaltem a parte superior do corpo.

– Se você tem ombros largos, use decotes em V e evite mangas bufantes.

– Quem tem seios fartos pode apostar em decotes canoa para valorizar os ombros e saias evasê.

– Para disfarçar a barriguinha, use tecidos bem estruturados e abuse de modelos transpassados ou envelope.

Entenda a ocasião

Cada tipo de evento pede por um tipo de roupa diferente. Claro que existem peças que podem ser usadas no trabalho e no lazer, mas também há aquelas que não caem bem em certos ambientes.

Se você tiver um evento que fuja do que está acostumada, descubra o dress code para saber quais peças poderá sacar do guarda-roupa. Ainda assim, não caia na mesmice. Muitas vezes uma calça que você só usa para trabalhar pode ficar ótima com uma blusa mais arrumada para sair à noite. Ou aquele vestido coringa que você usa para ir ao shopping pode cair muito bem com um salto alto e virar uma ótima opção para ir ao teatro ou jantar fora.

