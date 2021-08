Com boas-vindas de Neymar, Santos anuncia Léo Baptistão

O Santos anunciou neste sábado a contratação de Léo Baptistão, seu novo atacante após a negociação de Kaio Jorge com a Juventus. Aos 28 anos, o reforço chegou com a bênção do astro Neymar e assinou contrato até maio de 2023 para ajudar a equipe no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

“Léo Baptistão é o mais novo jogador do Santos FC. O atacante de 28 anos atuou pelo Wuhan FC, da China, na última temporada, e assinou contrato com o Peixão até maio de 2023”, informou o clube. “O Santos aguarda a liberação da documentação internacional, via Federação Chinesa, para que o atleta possa ser registrado no BID.”

