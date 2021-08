Ex-BBB cita acreana Gleici para lembrar trauma: “Quase cometi suicídio”

Patrícia Leitte, que participou do BBB 18, aproveitou um post sobre Luísa Sonza e saúde mental para desabafar. A ex-sister lembrou de um episódio que viveu logo após sair do confinamento do reality, quando foi massacrada na internet por ter colocado Gleici, que ganhou a edição, no paredão.

Na publicação feita em uma página de fofocas do Instagram, Patrícia escreveu: “E como passam! Quando eu saí do BBB quase cometi suicídio, porque uma hater me disse que eu era pior que Suzane von Richthofen por ter colocado a Gleici no paredão”.

A ex-sister ainda fez um apelo e disse que as pessoas têm que pensar melhor no que falam nas redes sociais.

E terminou: “Aquilo mexeu com meu psicológico e quase me levou ao fim! As pessoas não têm noção de como uma palavra pode ser decisiva para que você desista”.