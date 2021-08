Gleici Damasceno posa de top branco sem sutiã, quase mostra tudo e enlouquece seguidores: “Passada, chocada”

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

A acreana Gleici Damasceno é destaque do site Contigo por exibir sua boa forma e suas curvas poderosas.

O site nacional destacou a publicação da campeã do BBB18 no Instagram, que apostou em um look ousado nesta quarta-feira (25).

A ex-BBB apareceu com um top branco e calça jeans. Além de exibir a barriga sarada, ela deixou claro que dispensou o sutiã ao mostrar a parte de baixo dos seios sob o modelito.

Na legenda, apenas dois emojis: um coração e chamas.

Seguidores encheram os comentários com elogios à vencedora do BBB18. “Passada, chocada, com tanta beleza e close”, soltou uma. Outra traçou a meta: “Malhar muito pra ter esse corpinho”. Confira: