“Não vou devolver”: professor da Ufac Allan Duacre lança nova música; confira!

Sob o nome artístico Allan Duacre, o professor da Universidade Federal do Acre Alanderson Ramalho, lançou em agosto a música “Não vou devolver”, que está disponível no YouTube e em todas as plataformas de streaming de música. A faixa faz parte do EP (Extended play- formato estendido) “Entre Lençóis”, lançado em junho de 2020 com cinco músicas.

De acordo com Allan, no final de 2019 o EP foi gravado, mas lançado apenas em 2020. “Sempre gostei de cantar. Desde muito novo eu era assíduo no karaokê, acho que é meu hobby preferido, e com o tempo resolvi me aventurar na música. Minhas primeiras composições são de 2010. E o meu primeiro lançamento foi em 2013, utilizando outro nome artístico”, conta.

Com mais de um milhão de visualizações no YouTube, um lyric video foi lançado para a música “Vem cá” e neste mês, Allan disponibilizou para o público o clipe da música “Não vou devolver”. O artista canta R&B/RnB (Rhythm and blues), que internacionalmente tem influência do Soul, Funk americano e Hip Hop, mas no Brasil, o ritmo tem influência do MPB.

“A música ‘Não vou devolver’ foi gravada para o EP ‘Entre Lençóis’ que levou cerca de 8 meses para ser concebido. Devido a epidemia, eu precisei cancelar os planos que tinha para esta música em 2020. No entanto, por ser minha música preferida do EP, ela merecia um clipe. Como queria gravar em segurança, aguardei mais de um ano, e após ser vacinado com as duas doses gravamos o clipe na Greylab Studio”, explica o cantor.

Para ouvir as músicas do Allan Duacre, basta buscar nas plataformas Spotify, Deezer e YouTube “Allan Duacre” e ouvir as cinco músicas do EP “Entre Lençóis”. O clipe da música “Não vou devolver” está disponível no canal do YouTube: