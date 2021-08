PM de Sena ganha novilha em rifa, mas devolve prêmio para ajudar mulher em tratamento de câncer

O subtenente Arquimedes, que atua na Polícia Militar de Sena Madureira, vem recebendo nos últimos dias inúmeros elogios por uma atitude sua de amor ao próximo. No sorteio de uma rifa realizada ontem, ele ganhou uma novilha, mas decidiu devolver o prêmio para um novo sorteio.

Familiares organizaram a rifa para arrecadar recursos e ajudar a dona de casa Dina de Almeida Freire, residente no Bairro Bom Sucesso, em Sena. Ela foi diagnosticada com câncer no útero e faz tratamento em Porto Velho (Rondônia), o que demanda muitas despesas. Diante disso, o militar achou melhor não ficar com o prêmio e, sim, entregar a novilha para que a família faça uma nova arrecadação.

Em sua página no facebook, Eduardo Bona, que também é policial militar, fez uma postagem elogiando a atitude de Arquimedes: “Um gesto de muita empatia e solidariedade em Sena Madureira/Acre. Arquimedes foi o ganhador de uma rifa, sorteada hoje, dia 10 de agosto de 2021, cujo o prêmio era uma novilha. Entretanto, ele resolveu devolver o prêmio para a família organizar outro sorteio”, postou.

O internauta Elvis Siqueira também opinou sobre a ação: “Isso que é amigo de verdade! Se o mundo tivesse mais pessoas assim, com certeza seria melhor. Parabéns, meu amigo”.

Na foto, o subtenente está ao lado do esposo de dona Dina, conhecido por Gil.

Dina de Almeida Freire é mãe de duas filhas.

Quem puder ajudar com qualquer doação, ligue: 98422-1029; 99903-2359 e 9 9222-0963.

Pix: 5568 9 9222 0963