Polícia Civil deflagra operação na região do Calafate e prende três pessoas em flagrante

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 19, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deflagrou uma operação de cumprimento de 13 ordens judicias de busca e apreensão em alvos localizados na região do Calafate.

Após os investigadores da área fazerem levantamentos, foi representado junto ao Poder Judiciário pelas medidas de busca e apreensão em alvos que comercializam drogas ilicítas nos bairros da região do Calafate.

Por seu turno, diante da investida policial, contando com a participação do Narco, o K-9 do Núcleo de Operações com Cães – NOC da Polícia Civil, três pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA. Dentre os conduzidos, dois foram presos por tráfico de drogas e outro por organização criminosa.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o trio foi encaminhado ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.