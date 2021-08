Programa “A União Faz a Vida” realiza entrega de brindes para educadores no Acre

Desde 1995 o Programa A União Faz a Vida (PUFV) age por meio da educação financeira cooperativa e desenvolve os princípios de cooperação e cidadania para crianças e jovens brasileiros, a fim de transformar suas vidas e a realidade de suas famílias e comunidade. Presente em 360 cidade e sete estados, anualmente, mais de 280 mil crianças são impactadas pelos projetos desenvolvidos em cerca de 1900 instituições educacionais espalhadas por todo o território nacional.

O objetivo do programa é desenvolver cidadãos cooperativos, valorizando os saberes, as atividades coletivas e o exercício da cidadania. Desta forma, na Sicredi Biomas, o A União Faz a Vida está presente em seis municípios e conta com a participação de quase 900 educadores que, junto a cooperativa, impacta positivamente a vida de 12.405 crianças e adolescentes dos estados do Acre e Mato Grosso. Ao todo, durante este ano, 120 projetos foram desenvolvidos pelo PUFV.

Como forma de reconhecimento aos gestores e professores que desenvolveram o projeto no ano de 2020, mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, a Sicredi Biomas realizou a entrega gradativa de brindes ao longo do primeiro semestre de 2021. Os educadores receberam uma mochila e um marca-páginas que, segundo o assessor de Desenvolvimento do Cooperativismo, é uma forma de agradecer aos profissionais da educação pelo grande empenho. “É uma via de mão dupla, onde oferecemos meios para o desenvolvimento do projeto, mas todo o acompanhamento e produção de resultado parte dos educadores. Somos bem agradecidos com isso e esperamos que os frutos do Programa sejam jovens cada vez mais responsáveis”, finaliza Eber Ostemberg.

Eduardo Ferreira destaca que o Programa A União Faz a Vida é a principal ação social desenvolvida pela Cooperativa. Segundo o presidente, “só há uma palavra que descreva o sentimento da Biomas pelos professores, que mesmo durante esse período de pandemia desenvolveram mais de 100 projetos: gratidão!”. O presidente finaliza dizendo que espera contar com todos os gestores e educadores neste ano de 2021 para que cada vez mais os valores cooperativistas cheguem às comunidades.

O investimento principal do programa é a formação continuada de educadores com o foco no desenvolvimento de uma metodologia própria de projetos. Outros investimentos também são realizados em comunicação, ações de reconhecimento dos educadores, datas comemorativas da educação e na formação da equipe de Assessoria Pedagógica que acompanha o Programa na região.

Todo recurso utilizado para o desenvolvimento do Programa A União Faz a Vida é parte do resultado da Cooperativa alocado no Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates). Este Fundo é de onde sai os investimentos utilizados para a prática de atividades que ressaltam a educação e o social.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).