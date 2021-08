Samantha Schmütz relata sonho com Paulo Gustavo e emociona fãs

Samantha Schmütz publicou uma foto antiga ao lado de Paulo Gustavo, que morreu em maio por complicações da Covid-19. A atriz contou que sonhou com o humorista, e fez um texto emocionante sobre o momento.

“Você estava dormindo ao lado da minha cama no chão, no colchonete, na casa da minha avó (que morria de ciúmes dele, eu morava com ela mas passava muito mais tempo com ele) essa cena se repetiu por muitas vezes uma vez que ele não tinha carro e morava em Itaipu, hoje essa cena veio me visitar me levar de volta ao passado e me confortar de certa forma?”, escreveu Samantha em seu Instagram.