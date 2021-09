Até tu? Cristiano Ronaldo cai em golpe e perde mais R$ 1 milhão

De acordo com o Portal de Notícias, de Portugal, o caso aconteceu em uma empresa que presta serviços a jogadores de futebol de seu país natal, a Gestifute. Maria Silva, de 56 anos, era a responsável por tratar das deslocações de boleiros, bem como de suas famílias.

Como era algo sigiloso e personalizado, ela tinha total confiança dessas pessoas e fazia as transações, já que tinha acesso aos cartões de crédito e senhas dos mesmos. Com isso, ela burlou mais de 200 viagens, que nunca foram feitas pelo jogador do Manchester United.