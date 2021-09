Brasil faz 1 a 0 no Marrocos e vai à semifinal do Mundial de Futsal

Um gol solitário de Rodrigo em cobrança de falta no primeiro tempo foi o suficiente para colocar o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia. Em mais um jogo complicado, com direito a sufoco no fim, a seleção brasileira despachou Marrocos por 1 a 0 pelas quartas de final em partida disputada na cidade de Vilnius. A equipe comandada por Marquinhos Xavier agora aguarda o vencedor de Rússia x Argentina, que se enfrentam às 12h30 em Kaunas, com transmissão do SporTV.

O Brasil volta a quadra na quarta-feira às 14h. A partida pela semifinal terá transmissão da Globo, SporTV e acompanhamento em tempo real do ge. A final será no próximo domingo, dia 3 de outubro.

