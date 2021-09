Contender Series: Brasileiro empolga Dana White e garante contrato com o UFC

Campeão do Jungle Fight, o amapaense Kleydson Rodrigues embarcou para o Rio de Janeiro e treinou no Team Nogueira para a luta que poderia selar sua entrada no UFC. E ele foi muito bem no duelo contra Santo Curatolo, pela divisão dos moscas.

Kleydson começou tomando a iniciativa desde o início da luta, ganhando o centro do octógono, perseguindo seu adversário e disparando os melhores golpes. Com uma boa variedade de chutes em seu arsenal, o brasileiro incomodou bastante Curatolo, que chegou a aplicar uma queda no segundo round, mas não conseguiu manter seu oponente no chão e o combate logo voltou a ficar em pé. Kleydson apertou o ritmo e quase definiu no final do segundo round, quando acertou uma boa joelhada e partiu pra cima, mas o americano resistiu e seguiu na disputa. O brasileiro manteve o domínio no terceiro round, castigando as pernas do seu adversário com chutes, além de conectar boas joelhadas e cotoveladas quando encurtava a distância. A luta foi para a decisão dos jurados e Kleydson levou a vitória por unanimidade (triplo 30-27).

– Me sinto muito feliz e grato pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Eu sabia que meu adversário era nocauteador, então trabalhei bem a distância e deu certo. É o sonho de muitos atletas ter essa oportunidade de lutar no UFC e tenho muito a oferecer – prometeu o brasileiro.

Após o evento, Dana White tratou de elogiar Kleydson, exaltando suas habilidades e emendou:

– Eu amei esse cara.

AJ Dobson salva a noite

As quatro primeiras lutas da noite foram todas parar na decisão dos jurados, mas coube a AJ Dobson quebrar essa sequência logo no combate principal do evento contra Hashem Arkhagha.

Os lutadores partiram para a trocação franca desde os segundos iniciais, e o nocaute parecia ser questão de tempo. Dobson foi levando a melhor, e aumentou sua vantagem ao dominar enquanto a luta esteve no solo. Ao voltar para a trocação, o americano manteve o ímpeto e quase nocauteou. Arkhagha tentava sobreviver, mas ao ir novamente para o solo acabou dando as costas e foi finalizado com um mata-leão no final do primeiro round.