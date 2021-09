Fofurômetro explode com clique do Pedro Henrique, filho da ex-Miss Acre e influencer Kailane Amorim; veja mais

Curso de Produção Cultural

Durante quatro finais de semana, nos dias 18, 19, 25 e 26 de setembro e 2, 3, 9 e 10 de outubro, sempre de 13 às 18h, será realizado o Curso de Produção Cultural para Shows e Eventos Artísticos, na cobertura do Palácio do Comércio.

***

São instrutores os músicos e produtores culturais João Vasconcelos e Diogo Soares, a publicitária Rayssa Alves e a jornalista e produtora cultural Jackie Pinheiro, que é a coordenadora do projeto.

***

O curso é gratuito e patrocinado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour, com apoio cultural da Fecomércio. O projeto é financiado com recursos da Lei Aldir Blanc. Informações com o ator César Júnior (68) 99253-5838.

Equipe de instrutores: Jackie Pinheiro, Diogo Soares, João Vasconcelos, Rayssa Alves e César Júnior

Tonha

A atriz Catarina Cândido recebeu a imprensa e convidados, no dia 25 de agosto, na Usina de Artes João Donato, para a pré-estreia do espetáculo “Tonha”, que retrata a vida da família dos seringueiros que saíram de sua terra natal no Nordeste do Brasil rumo a tão sonhada e misteriosa Amazônia, no início do ciclo da borracha.

***

Após concluir sua formação em Lisboa, com esse espetáculo solo autoral, encenado por Pablo Fernando e produzido pela Companhia Evoé e Giulia Dal Piaz, ela fez questão de estrear o espetáculo no Brasil em solo acreano, terra do seu pai, o ex-governador Tião Viana, onde viveu durante parte de sua infância.

***

Ela fez nova apresentação, aberta ao público, no dia 26. As fotos são de Sergio Vale.

Curso de gravação e produção musical

Rio Branco ganha nesse mês de setembro o Curso de Gravação e Produção Musical, com o músico e produtor João Vasconcelos, integrante da banda Los Porongas. O evento será realizado nos dias 20 a 24 e 27 e 28 de setembro, na Saci Produções.

***

O curso é gratuito e patrocinado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour, com apoio cultural da RB Studio. O projeto é financiado com recursos da Lei Aldir Blanc. Imperdível!

Coquetel para a imprensa

Após a cerimônia de inauguração realizada para os profissionais responsáveis pela obra e funcionários da casa, as empresárias Geize de Pardo, Letícia de Pardo e Elizabeth Dias reuniram colunistas sociais, influenciadores digitais e alguns convidados no dia 21 de agosto, no Rooftop do prédio, para celebrar a abertura da nova Vitória Régia Farmácia de Manipulação e Empório, um moderno edifício que abriga ainda a loja infantil Vitória Régia Baby Kids & Home, com showroom na cobertura. Na foto, o coquetel ao ar livre, no solário, com animação de DJ e um pôr-do-Sol inesquecível.

Maternidade

A influenciadora digital Kailane Amorim está radiante com a chegada do seu primeiro filho, com o pecuarista André Parigot. Pedro Henrique nasceu no dia 21 de agosto, no Hospital Santa Juliana, pesando 3,5kg e 48cm. Ela postou uma foto em suas redes sociais apresentando o bebê aos seus seguidores. Parabéns!

Aniversário da Zú

A linda aniversariante do dia 24 de agosto foi a querida empresária Zú Oliveira, que celebrou a nova idade em família, com o marido José Luiz Felício e a filha Miraim. Elegante, espiritualizada e de bem com a vida, Zú é daquelas pessoas que a gente quer ter sempre por perto. Saúde e paz!

Amanhecer

Para celebrar seu aniversário, assinalado no dia 2, este ano o ator César Júnior reuniu seus amigos mais próximos de Rio Branco com uma proposta diferente. O grupo assistiu ao nascer do Sol, adentrando as primeiras horas do dia do nascimento do amigo recebendo as boas energias do Astro Rei. Depois seguiram até uma padaria, onde tomaram um café da manhã e cantaram os parabéns para o aniversariante. Ele merece! B-Day

Ainda estou na boa energia do meu aniversário celebrado na véspera do dia 4, data em que nasci, com um grupo de amigos e meus familiares, no Point do Pato. Com certeza o momento mais emocionante da festa foi a surpresa preparada pelos amigos músicos Diogo Soares e João Vasconcelos, que entraram cantando “Enquanto uns dormem”, grande sucesso de sua banda, Los Porongas, que me recorda tantos momentos especiais que compartilhamos. Sou muito grata à empresária Socorro Jorge, ao seu filho Henrique, e a todos os amigos e parentes que estiveram presentes, alegrando o meu dia. Gratidão, também, a todos que me felicitaram e emanaram boas energias pra mim. Coisa boa é ter amigos!

Feliz nova idade

Parabéns para a médica pediatra Simone Chaves, ilustre aniversariante do dia 8. Como faz todos os anos, no feriado da véspera do dia do seu nascimento, recebeu um pequeno grupo de amigos para as devidas celebrações. Merece todo o reconhecimento e alegrias, pela pessoa especial que é, solidária, amiga e profissional comprometida. Na foto, a aniversariante com o seu marido Paulo César.

Dois aninhos

O meu querido amigo Oscar Frank está muito feliz com a celebração do segundo aninho do seu filho Bernardo, que completou dois aninhos no dia 8 de setembro. Felicidades!

Festival Enchefs

Iniciou no dia 31 de agosto a 5ª Edição do Festival Enchefs Acre Sabores & Saberes. O festival foi realizado até o dia 3 de setembro na Escola de Gastronomia e Hospitalidade, localizada na Cidade do Povo. Além das batalhas do chefs inscritos, que apresentaram pratos com ingredientes da culinária típica acreana, houve palestras e aulas-show com os Chefs Embaixadores da Gastronomia Acreana. Para saber mais a respeito do evento acompanhe o perfil @festivalenchefsac, no Instagram.

Lançamento de livro

O líder espiritual Prem Baba e sua companheira Lileshivari Mataji estão em visita ao Acre, apresentando o livro recém lançado “Plenitude – A vida além do medo” para a arquiteta e ex primeira dama do Estado, Marlúcia Cândida, e para a jovem liderança feminina que atua junto aos povos indígenas, Mirna Rosário. O massoterapeuta Bento Marques, que reside em Alto Paraíso de Goiás, integra a caravana de Prem Baba. A atriz Catarina Cândida e seu namorado português Martim, também participaram da atividade. O grupo retorna hoje, 9, à Brasília!

Circularidades

“Circularidades” é um espetáculo cênico performático feito por Sacha Alencar, Roberta Marisa, Ágatha Rosa e Lília Pontes, que estará em cartaz nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro, às 20h, nas Usina de Arte João Donato, com entrada gratuita. O evento é produzido por Luck Aragão, já a criação e execução de trilha e sonoplastia é de Jorge Anzol. O espetáculo faz parte de um projeto aprovado no edital da Lei Aldir Blanc por meio da Fundação Elias Mansour. Devido à pandemia do novo coronavírus, a quantidade de pessoas na plateia é controlada e a entrada deve ser agendada pelo telefone (68) 99961-7599.

Concurso nacional de beleza

Recentemente, as cinco crianças que representarão o Acre no concurso Nacional Mini Miss Brasil Mundial, organizado pelos coordenadores nacionais Cássio Pardo e Thiago Fagundes, visitaram o governador do Estado Gladson Cameli, acompanhados pelo coordenador local, Izaías Gomes, e os responsáveis por cada criança. O grupo viajará para participar do evento, em Porto Alegre, nos dias 24 e 25 de setembro.

***

Os representantes do Estado são o Mister Baby Acre, Ryan Victor, de seis anos; a Mini Miss Acre Mundial, Jussara Kiara, de nove anos; o Mister Acre Infantil, Pedro Arthur, de 12 anos; a Miss Acre Infantil Mundial, Iriah Brito, de 12 anos; e o Mister Teen Acre Mundial, Kayk Amorim, de 14 anos. Para saber mais sobre o certame acesse o Instagram do concurso @minimissacremundial

Turnê nacional ensina sobre alimentação saudável para crianças

Voltado para a faixa etária de 6 a 10 anos, espetáculo teatral “Ted, Nina e o Boi do Tempo” circulará pelas regiões Norte e Centro-Oeste do País neste mês de setembro. O musical “Ted, Nina e o Boi do Tempo” circulará pelas cidades de Araguaína, (TO), Marabá (PA), Manaus (AM), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Barra do Garças (MT) e Palmas (TO).

***

A apresentação do espetáculo teatral é realizada pelo grupo de teatro Artpalco e conta a história dos irmãos Ted e Nina, que vivem emburrados com sua mãe, que insiste em oferecer para eles uma alimentação saudável. Em uma oportunidade, eles fogem de casa para se livrar da hora do almoço e encontram um velho sábio que os presenteia com um boi mágico, que tem o poder de viajar no tempo.

***

A data da apresentação em Rio Branco será no dia 12 de setembro, com duas sessões, às 17 horas e às 18h30, na Usina de Arte João Donato. A produção é de Denise Oliveira. Informações: (68) 99915-1173 e 3229-6892.

O Boticário oferece descontos de até 40% em mais de 300 produtos

O Boticário, marca de beleza mais amada e preferida pelos brasileiros, promove pelo 2º ano consecutivo a Boti Promo Semana do Brasil. Este ano o público poderá aproveitar mais de 300 produtos da marca com até 40% de desconto de 3 a 12 de setembro. Os itens estarão disponíveis em todos os canais de venda do Boticário: lojas físicas, site, aplicativo, revendedores e WhatsApp oficial da marca.

E, para vigorar ainda mais essa 2ª edição, Gil do Vigor estrela a comunicação da promoção no digital e em pontos físicos, como outdoors, comunicação em shoppings e metrôs. Gil anuncia os descontos com toda sua irreverência e também com a presença de um de seus bordões mais icônicos, pelo mote: “Produtos para você vigorar com até 40% de desconto.

Ofertas especiais

Serão 10 dias com promoções em itens de diversas categorias que o público ama. Na perfumaria, destaque para descontos de 40% nas fragrâncias Linda Desodorante Colônia 100ml, que de R$ 139,90 sai por R$ 83,90, e Boticollection Horizonte Desodorante Colônia 100ml, que de R$ 109,90 sai por R$ 65,90. Entram também as linhas que são sucesso entre os consumidores, como Floratta e Malbec, com 30% na fragrância Floratta Red Desodorante Colônia 75 ml e 20% em Malbec Desodorante Colônia Black 100 ml, que sairão de R$ 114,90 por R$ 79,90 e de R$ 189,90 por R$ 151,90, respectivamente.

***

A Boti Promo Semana do Brasil do Boticário também é uma ótima oportunidade para quem quer testar novos produtos ou repor o estoque dos seus favoritos. Uma ótima sugestão são os produtos de Nativa SPA que terão ofertas de cuidados para o cabelo, com destaque para o Condicionador Vitalidade e Proteção Nativa SPA Rosé 300 ml, que estará com 30% de desconto, ou seja de R$ 47,90 sai por R$ 32,90; e ofertas de cuidados para o corpo, com destaque para o Óleo Hidratante Desodorante Corporal Karité 200ml que estará com 20% de desconto, saindo de R$ 64,90 por R$ 51,90.

***

Maquiagem não vai ficar de fora dessa e também terá produtos selecionados com preços imperdíveis, como o Pó Compacto Facial Bronzer Medium Tan Sun Hit 28 g, que de R$ 94,90 estará por R$ 75,90.