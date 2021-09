Gladson perde mais um secretário, temporais no AC, atos pró e contra Bolsonaro e outras; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana na nossa retrospectiva.

SEGUNDA-FEIRA

Ventania destelha casas, derruba torre e surpreende acreanos em várias cidades; fotos e vídeos

Pelo menos três cidades acreanas sentiram os impactos de uma forte ventania. Repentinamente, o tempo – até então ensolarado – mudou e ventos destruíram casas, árvores e outros patrimônios. Informações preliminares que chegam à redação do ContilNet dão conta de que Rio Branco, Senador Guiomard e Plácido de Castro registraram prejuízos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Briga generalizada em bar acaba em morte em Rio Branco; homem é morto com garrafa de vidro

Jadenis Rocha Pinto, de 30 anos, foi morto após ser atingido com um ‘gogó’ de garrafa, na noite deste domingo (5), durante uma briga generalizada no bar Espaço SOS, localizado na Avenida Brasil, no bairro Xavier Maia, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Sinhasique se despede do governo Gladson

Eliane Sinhasique não está mais à frente da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo. Ou melhor: está de ‘aviso prévio’. A notícia foi anunciada pela própria em suas redes sociais. “Estou de ‘aviso prévio’. – Como assim??? Tá louca??? Estou. Estou louca de amores por minha família, por mim mesma e pela possibilidade de começar algo novo em outro lugar”, postou. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Atos pró e contra Bolsonaro no Acre

Por todo o país, brasileiros colocaram adereços com cores da bandeira nacional, e foram às ruas, apoiar o presidente Jair Bolsonaro e protestando contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e pedindo voto impresso auditável. No Acre, não foi diferente. Centenas de rio branquenses foram às ruas para uma ato que movimentou a Capital. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Após afastamento de Frank, Prefeitura designa diretora de assistência para assumir cargo de secretária

A Prefeitura de Rio Branco já nomeou uma pessoa para assumir interinamente a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) durante o afastamento de Frank Lima. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Chegada de frente fria ao Acre

O pesquisador Davi Friale disse em seu site O Tempo Aqui que uma nova onda de frio polar deve chegar ao Acre nesta quinta-feira (9). Além disso, suas previsões apontam para chuvas intensas, ventos fortes e queda pontual de granizo no Acre e em outros Estados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Acompanhado de forte ventania, temporal atinge Rio Branco nesta tarde de quinta-feira; fotos e vídeos

A ventania causada mudança de tempo em Rio Branco (AC) na tarde desta quinta-feira (09) atingiu pelo menos uma residência do Bairro do Bosque. Imagens enviadas ao ContilNet por internautas leitores do site mostram a parte interna de uma residência completamente revirada, com móveis praticamente destruídos pela força dos ventos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PM do Acre sobre Bolsonaro: ‘É macho escroto mesmo; mas não vou me casar com ele, então pode ser com a mulher dele’

A polêmica cabo da Polícia Militar do Estado do Acre, Lígia de Lima Messias, de 29 anos, usou seu Instagram na manhã desta quinta-feira (9) para mostrar uma mensagem onde respondeu um seguidor sobre seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Em Rio Branco, homem visita ex-companheira e atual marido o recebe com facadas

José de Lima Azevedo, de 37 anos, foi ferido com uma facada no rosto, na noite desta quinta-feira (9), após brigar com o atual marido da ex-companheira, no bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morre aos 87 anos dona Lourdes, mãe do jornalista Jairo Carioca: ‘Vai com Deus, minha mãe guerreira’

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (10), a senhora Maria de Lourdes da Silva Carioca, aos 87 anos. Ela estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Idoso, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.