Gladson se reúne com executivos da Gol e acena para voo internacional saindo do AC

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se reuniu na noite desta quinta-feira, (9) com o vice-presidente de vendas e marketing da Gol Linhas Aéreas, Eduardo Bernardes, e com Ciro Andrade Camargo, em São Paulo para tratar sobre a malha aérea do Acre.

Segundo o governador, além das melhorias, trataram no encontro sobre a abertura de novas rotas, entre elas uma internacional.

“Também falamos sobre a possível rota internacional, para os mercados da Bolívia e do Peru”, disse o chefe do Executivo.

Os altos preços pagos pelos acreanos também entrou em pauta. “Ressaltamos a situação dos preços das passagens aéreas que em média pagamos R$ 1.900,00 em uma passagem e esse valor ainda pode ser maior, para Cruzeiro do Sul e Brasília. Nosso desejo é estabelecer um valor fixo e acessível a população”, finalizou.