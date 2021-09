Os 3 anos da ‘Cinderela’ Alexia Bittar, brinquedoteca da OAB e mais na coluna da Léia Lima; confira

Compre na Gazin e ainda concorra a um SUV Tracker

Já pensou ir em uma loja, comprar aquele produto que você tanto queria há muito tempo com um precinho bom e na outra semana ficar sabendo que ganhou um carro 0 km?

Isso pode acontecer com você se comprar em uma Gazin aqui no Acre. A cada R$ 100,00 em compras, você tem direito a um número da sorte para concorrer a um SUV Tracker novinho já emplacado, com IPVA pago e tanque cheio!

E nesta semana, você aproveita milhares de ofertas em 13x sem entrada e sem juros no carnê!

E por poucos dias na Gazin tem toda linha de móveis, colchões e sofás em 13x sem juros no carnê com entrada para novembro!

Mas são poucos dias mesmo! Pode ser que na data que você está lendo este post já tenha acabado. Então corre! Vem pra Gazin, garanta o seu sonho de consumo parcelado no carnê e ainda concorra a um SUV Tracker!

BRINQUEDOTECA

Muito bacana a campanha realizada com advogadas da OAB para divulgar a brinquedoteca recém lançada junto com a sala de amamentação, no intuito de gerar conforto, lazer e ofertar um bom atendimento a advogadas e advogados que tenham filhos. ATUANDO

Entre as participantes destaque para a advogada Anne Batista que junto com filho atuaram lindamente na campanha de divulgação.

NÍVER

Paula Cristina nossa aniversariante da semana comemorou seus 19 aninhos com amigos e familiares em uma das casas noturnas da capital acreana e querida como ela é, recebeu todo carinho e mimos dos convidados que foram selecionados a dedo pela mocinha. Da coluna nossos parabéns e desejo de muitas realizações e sucesso.

CINDERELLA

Também apagando velinhas a pequena Alexia que ganhou festinha temática e intimista da Cinderella e aproveitou os doces e o colinhos dos pais Lorena e Stanley Bittar.

CERTIFICADORA DIGITAL

Mesmo vacinados, ainda devemos tomar alguns cuidados e se puder resolver algumas coisas sem sair de casa, melhor ainda. A dica são os serviços da certificadora Digital, que faz tudo que você precisa, no conforto da sua casa. Quer saber mais? Faça contato através de 9.9913-0860 e fale com a Marina Lima, ela vai te explicar mais sobre essa vantagem de ter mais rapidez e segurança na hora de resolver assuntos relacionados a sua empresa. MET GALA

O assunto do momento são os looks criativos e extravagantes do MET Gala, evento em beneficio do Metropolitan Museum of art. A ocasião reuniu as principais personalidades do momento como Kendal Jenner, Rihanna e a brasileira Anitta que ao lado de Alexandre Biman, também apostou em looks inspirados nas divas de hollywood outros famosos já preferiram e alguns looks futuristas, com transparência, brilho e o jeans também.

DESTAK

A empresária Irma Caobianco anuncia o encerramento das atividades da sua Destak, loja com mais de 30 anos no mercado acreano e que vestiu mulheres, meninas, senhoras enfim, todas que procuravam a loja e sempre achavam algo cheio de personalidade e conforto. Além de receber sempre muito bem, e ser uma referencia na moda acreana, trazendo sempre peças atuais e marcas conhecidas, Irma também se destacou por sua elegância, simplicidade, imparcialidade e um carisma ímpar. Nossos agradecimentos a seus serviços prestados e sucesso sempre.