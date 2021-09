VMA 2021: um giro por 20 looks ousados do tapete vermelho

Dove Cameron usou um conjunto monocromático com top cropped e saia midi de cintura alta, em um tom claro de cinza. As cantoras Kacey Musgraves e Avril Lavigne, por outro lado, elegeram cores vibrantes e cheias de destaque. No caso de Musgraves, a alternativa foi um vestido curto roxo, da Valentino, que acompanha um chapéu de plumas no mesmo tom e luvas vermelhas. Lavigne resgatou o xadrez cor-de-rosa que marcou seu estilo no fim dos anos 2000.

Além do longo Tom Ford de Ciara, a cor preta dominou os visuais de destaques como Billie Eilish e Rita Ora, além do vestido com corpete decotado, correntes e saia longa que marcou uma das várias trocas de roupa da rapper Doja Cat, a apresentadora da noite. Já no look de red carpet por Kim Petras, a cor aparece na peça de látex que cobre o rosto, braços e pernas da cantora.

As escolha dos artistas masculinos também foram interessantes. A alfaiataria ganhou cortes, proporções e efeitos nada tradicionais. Sempre divertido e criativo, Lil Nas X roubou a cena com um conjunto lavanda de ombros assimétricos e cauda, da Atelier Versace. Shawn Mendes riscou o red carpet todo em branco, trajando uma calça com modelagem mais baggy.

O rapper SAINt JHN apostou em um conjunto rosa com textura, enquanto Machine Gun Kelly e Billy Porter optaram pelo brilho metalizado. A cor verde deu tom aos visuais de Jack Harlow e G-Eazy, que se diferenciaram nas texturas.

O comprimento cropped, direto da coleção de primavera/verão 2022 masculina da Fendi, foi a escolha de Troye Sivan. O músico Finneas, irmão de Billie Eilish, estava um pouco mais tradicional nas modelagens, mas optou pelo diferencial da textura aveludada.

Prêmios da noite

Nem só de looks se faz um VMA. Essencialmente, o evento é uma premiação de videoclipes e músicas feita pela MTV. Um dos artistas pop do momento, Lil Nas X foi indicado em cinco categorias e venceu três, incluindo o principal troféu da noite: Vídeo do Ano, Melhor Direção e Melhores Efeitos Visuais, todas pelo videoclipe de Montero (Call Me By Your Name).

Olivia Rodrigo, por sua vez, levou para casa os troféus de Artista Revelação, Canção do Ano (Drivers License) e Push Performance do Ano. As demais categorias premiaram nomes como Justin Bieber (que liderou as indicações, com sete, e levou duas estatuetas), Billie Eilish e BTS, entre outros.

A lista de performances incluiu artistas como Rodrigo, Bieber, Lil Nas X, Doja Cat e Anitta, a primeira brasileira a se apresentar na premiação. Pré-gravada, a performance foi exibida em intervalos da premiação nos EUA.

Responsável pela icônica performance de Like a Virgin na primeira edição do VMA, em 1984, Madonna não passou pelo tapete vermelho, mas abriu os trabalhos da noite com um vídeo pré-gravado. Veja o look dela e de outras celebridades na galeria abaixo: