Avião com 18 torcedores de time de beisebol cai no Texas; todos sobreviveram

O susto aconteceu na manhã dessa terça-feira (19/10), no Texas. Um avião com 18 torcedores do Houston Astros, time local, alçava voo rumo a Boston, onde a equipe enfrentaria o Red Sox. Porém, após a decolagem, o veículo não conseguiu pegar altitude e caiu pouco tempo depois, atingindo uma cerca antes de pegar fogo.