César Filho faz revelação envolvendo treta entre Adriane Galisteu e Ana Hickmann

Ana Hickmann tem uma treta com Adriane Galisteu e isso ficou ainda mais claro quando ela não apareceu no Hoje em Dia justamente quando a “rival” comandava a coletiva de imprensa de A Fazenda 2021. César Filho, que estava à frente do matutino da Record, foi questionado sobre esse climão.

O apresentador negou, em entrevista ao TV Fama, que tenha rolado uma saia justa e deu uma explicação para essa coincidência curiosa: “Não é saia justa! As pessoas criam situações onde elas não existem. Desde o início da pandemia, há quase dois anos, não fazemos mais os quatro juntos”.

Depois de explicar o esquema diferente da equipe de Hoje em Dia, à RedeTV!, César salientou que ele faz parte de uma exceção: “Tem uma escala. Eu faço todos os dias, porque faço parte do jornalismo”.

Por fim, o marido de Elaine Mickely deixou claro que as duas lidam bem com essas diferenças pessoais: “Todos os dias do programa nós fazemos chamadas de A Fazenda e a Ana faz maravilhosamente bem e chama ‘sobre o comando de Adriane Galisteu’. Todos nós somos extremamente profissionais”.

Tudo começou entre as loiras quando Galisteu, no comando do Muito Mais em 2012, na Band, disse ao vivo que a colega de profissão se tornaria uma pessoa melhor se fosse mãe. Alexandre, filho único da mulher de Alexandre Correa, nasceu 2 anos depois.