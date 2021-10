Com o apoio de centenas de profissionais, Erick Venâncio e Marina Belandi homologam candidatura à OAB/AC

Com o apoio de centenas de advogados e advogadas que se dirigiram até a sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) em Rio Branco, o atual presidente da instituição, Erick Venâncio, e a vice, Marina Belandi, homologaram no início da noite de quarta-feira, 20, a candidatura à Presidência, Conselho Seccional e Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC). O pleito da entidade, que definirá os quadros para o próximo triênio, será realizado na segunda quinzena de novembro na capital, Cruzeiro do Sul e demais cidades do interior do estado.

Intitulada “Uma Ordem para Todos”, a Chapa 10 propõe a manutenção das conquistas que resgataram o prestígio dos profissionais e da Seccional Acre nos últimos anos, a independência do órgão, o apartidarismo na classe, a defesa intransigente das prerrogativas, projetos que oportunizem novos e antigos advogados e advogadas a empreender, além de outras iniciativas para o futuro. O Plano de Gestão, entregue no ato, conta com apoio da ampla maioria dos operadores do Direito em todo Acre.

Prova disso é a advogada Emily Craveiro. Apoiadora da iniciativa, que contou com a presença de mais de 200 pessoas, ela compareceu ao registro com ânimo. “É uma felicidade imensa presenciar esse momento, a partir de agora a gente trilha um novo caminho para melhorar ainda mais a nossa casa. Marina e Erick fizeram muito pela advocacia, conseguiram aproximar a OAB/AC e os profissionais de forma verdadeira. Foram muitos avanços e queremos a continuidade desse bom trabalho, sem retrocessos”.

Durante o ato, Erick Venâncio destacou que o Plano de Gestão apresentado no registro de candidatura foi construído a muitas mãos, com a participação de profissionais de todas as cidades acreanas, e tem impresso o rosto e a vontade de cada pessoa que contribuiu com ideias de ações para os próximos anos. De acordo com ele, a campanha será pautada no debate propositivo longe de ataques ou agressões pessoais. Para ele, o momento marca a renovação de compromisso e de novos bons projetos.

“Com essa convicção de que renovação vem por meio de novas ações e projetos que caminhamos, dialogamos e construímos esse Plano de Gestão que é baseado na realidade vivida por cada advogada e advogado. Só acreditamos no trabalho, no comprometimento de cada profissional que se dispôs a dar o que de melhor tem para este projeto. O ato de integrar a gestão da OAB reflete fraternidade, solidariedade e renúncia de desejos pessoais em favor do bem coletivo da advocacia acreana”, destacou Venâncio.