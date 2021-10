Concurso CGU: veja onde serão aplicadas as provas

Provas serão realizadas em Brasília, em uma cidade por região (nordeste, sudeste e sul), além de todas as cidades do norte do país

O concurso CGU terá a oferta de 375 vagas, sendo 300 dessas para provimento no cargo de auditor, cujo requisito é possuir nível superior, e as demais 75 para técnico, que exige apenas o nível médio de escolaridade.

Segundo Rosário, as provas serão realizadas em Brasília, em uma cidade por região (nordeste, sudeste e sul), além de todas as cidades do norte do país.

