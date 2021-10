Dia das crianças: 83% dos rio-branquenses querem comprar presentes, diz Fecomércio/AC

Pesquisa Fecomércio-Sesc-Senac/AC informa que ao menos 83% dos rio-branquenses demonstram interesse em consumir no próximo Dia das Crianças, celebrado na terça-feira (12). Os dados fazem parte de pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac).

O estudo, realizado entre os últimos dias 1 e 6 de outubro junto a 54 consumidores, aponta ainda que, da população propensa a homenagens, 44% tem preferência por brinquedos. “De acordo com o levantamento, o segundo item mais cobiçado para a data são roupas, com 26%; seguido de calçados, com 24%; uma parcela menor, de 6%, deve gastar com boné, tênis ou videogames, além disso, a pesquisa mostra que a população da capital acreana é unânime (100%) em preferência por compras no comércio com instalação física, de modo que destes, 70% dizem que irão às compras no comércio do centro da cidade”, divulgou a Assessoria de Comunicação do órgão.

O estudo destaca, ainda, que 94% da população com desejo de gastos para festejar o Dia das Crianças, deve levar o objeto adquirido no momento da compra. Os demais, 6%, manifestam vontade de recebimento em casa, casa do pai/mãe, casa de parente, de amigos e outros.

“A pandemia fez elevar o endividamento da população, principalmente em função do desemprego, inflação e fraco desempenho da economia. Mesmo nesta situação, ainda de acordo com o levantamento, 43% dos entrevistados demonstram desejo de gastos entre R$ 51 e R $100; 35%, até R$ 50 e; 78%, em até R$ 100. Além disso, 72% da população expressa o desejo de pagamentos na forma de “à vista” e 28%, parcelado”, detalha, ainda, o material.