Estado fortalece agricultura familiar com avanço na abertura e recuperação de ramais

“Era uma luta enfrentar a lama que chegava aos nossos joelhos. Houve dias que caminhei cerca de 3 km carregando produtos nas costas. Hoje, estamos vivenciando a realização de um sonho. E assim como eu, não existe um morador deste ramal que esteja insatisfeito com os trabalhos que vêm sendo realizados”. Com essas palavras, o agricultor José Feitosa de Almeida, morador do Ramal Dois, localizado no km 18 da BR-364, testemunhou sobre a política de melhorias e abertura de ramais que o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), vem realizando nos últimos meses em mais de 800 quilômetros de estradas vicinais em Cruzeiro do Sul.

Sem o isolamento, José de Almeida sabe que chegou um novo tempo para ele e demais moradores da localidade. “Hoje levarei minha produção para vender no mercado. Por isso, eu quero agradecer ao governador Gladson Cameli, pois foi quem deu condições pra gente sair daqui com a produção no nosso carinho. É um gestor que faz a diferença na vida do produtor rural, e eu rogo a Deus que ele tenha forças para realizar muito mais”, agradeceu, emocionado.

Com os serviços de raspagem, desvio de águas superficiais, limpeza de bueiros, estabilização do solo, construção e reconstrução de pontes de madeira, o Estado avança na abertura e revitalização de ramais. Essa política movimenta a economia, gera renda para quem vive em regiões isoladas e traz prosperidade ao Estado.

“Mesmo com a aproximação do inverno, o Deracre continua empenhado em garantir condições de trafegabilidade ao homem do campo. Temos a meta de concluir, no mês de novembro, os ramais que ainda não receberam os benefícios. Também planejamos colocar equipes de prontidão para servir os produtores no inverno”, informou Amauri Barbosa, coordenador operacional do Deracre em Cruzeiro do Sul.

Também moradora do Ramal Dois, Maria das Dores de Melo faz parte de uma das 30 mil famílias cruzeirenses agraciadas com os serviços. Ela relata, orgulhosa, que as mais de 200 famílias da sua localidade produzem, anualmente, 100 toneladas de farinha e que o incentivo da gestão estadual vai expandir a produção. “Os moradores vão produzir mais com o acesso. Eu creio que a partir de agora as coisas vão melhorar”, disse.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, Francisco das Chagas Santos, classifica o esforço do governo como “garantia de escoamento da produção de inverno a verão”. O líder informou que a grande maioria dos 60 quilômetros de ramais abertos serão contemplados com o Programa Luz para Todos.

Melhorias na AC-407

A rodovia AC-407, que liga os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, também recebe serviços de manutenção do governo do Acre. Em cerca de 500 metros, são realizados os trabalhos de terraplanagem, asfaltamento e construção de meio-fio.

De acordo com o Deracre, as constantes revitalizações operadas no local, durante os últimos anos, proporcionam melhores condições de tráfego e torna a rodovia uma alternativa viável para o escoamento da produção.