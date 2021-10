Ex-apresentadora da RedeTV! é internada às pressas em São Paulo após quase perder a visão

Internada no Hospital Albert Einsten em São Paulo desde o último sábado 16, Flávia Noronha, ex-apresentadora do “TV Fama” desabafou nas redes sociais sobre o motivo que causou sua ida ao hospital.

Segundo a jornalista e jurada do “Programa Raul Gil”, um agravamento em sua sinusite gerou uma celulite periorbitária, conhecida popularmente por celulite pré-septal, uma infecção da pálpebra, pele ou tecidos oculares que não afeta o globo ocular., mas tem Inchaço, dores, dificuldade ao abrir a pálpebra e conjuntivite, entre os sintomas mais comuns.

Flávia Noronha é internada em São Paulo pic.twitter.com/EzBQnFRkDV — Daniel Spagnuolo (@ODanielBSN) October 19, 2021

Mostrando o inchaço causado pela doença, a apresentadora revelou seu medo em uma possível evolução dos sintomas: “Ficaram duas bolas inchadas, mas não subiu e não evoluiu para uma celulite orbital que pega todo o olho e pode até perder a visão”, desabafou ao completar que está seguindo o tratamento a risca com antibióticos na veia, exames físicos e clínicos regulares para que seu estado de saúde não se agrave.

“Pensamento positivo”

Noronha aproveitou seu Instagram para agradecer ao hospital e corpo de médicos: “Só quero agradecer a chance de estar sendo muito bem cuidada”, disse ao completar sua gratidão reiterando o renome do hospital e ressaltando que está sendo “assistida por excelentes médicos”.

Conhecida por sua passagem no programa de fofocas “TV Fama” onde esteve a frente por mais de 11 anos ao lado de Nelson Rubens, Flávia Noronha hoje integra o time de jurados no quadro “Shadow Brasil” “Programa Raul Gil”, no SBT.